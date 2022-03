Ucraina, Lukashenko: “La guerra può finire, basterebbe una telefonata Usa a Zelensky”

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko intervistato dalla tv giapponese ha fatto importanti dichiarazioni sull’attuale situazione Russia – Ucraina.

Questo secondo quanto riportato dall’agenzia russa ‘Tass’.

“La guerra potrebbe finire molto rapidamente se” il presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiamerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky; “se l’America prenderà la decisione di volere ristabilire sul suolo ucraino. Probabilmente non chiamerà. Perché la situazione che si sta sviluppando in Ucraina è molto vantaggiosa per gli americani”. Sono le parole di Lukashenko intervistato dalla tv giapponese.

Per Lukashenko, infatti, “Zelensky riceve istruzioni dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dal primo ministro britannico Boris Johnson”.