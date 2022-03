Cambio dell’armadio perfetto: come farlo in modo pratico e veloce

Con la primavera è giunto il momento di compiere un gesto che accomuna l’alternarsi delle stagioni, ovvero il cambio dell’armadio, un dovere che incombe sulle nostre spalle. Ecco come realizzarlo senza problemi.

Ci sono diversi modi per affrontare il cambio di stagione, qualcuno lo effettua con piglio teutonico, con efficienza e rigore, altri attendono finché non è proprio inevitabile, poiché pigri. In ogni caso, alla fine arriva il momento della resa dei conti e la necessità di affrontare questa incombenza. Esistono però dei trucchi per facilitarlo e portarlo a termine in modo efficace.

LEGGI ANCHE: Camminare è la soluzione per lo stress e molto altro: tutti i suoi benefici

Cambio di stagione: da chi è il più veloce alla variante climatica

Alcuni riescono ad effettuare il cambio dell’armadio in poche ore, altri invece impiegano mezza giornata o anche di più. A complicare le cose c’è anche il fatto che nel momento di transizione il clima non è ancora del tutto stabile e dunque è consigliato non mettere via tutti i capi più pesanti.

Riorganizzazione stagionale del guardaroba: ecco come

Ecco come procedere:

svuotate l’armadio : togliete tutti i vestiti e poneteli sul letto o su un tavolo

: togliete tutti i vestiti e poneteli sul letto o su un tavolo eliminate : ciò che non vi piace o non indossate più, questo vuol dire provare alcuni vestiti per accertarvi che siano ancora della nostra taglia ee chiedersi anche se, la passata stagione abbiamo indossato il capo in questione almeno una volta e se avete un concreto desiderio di farlo prossimamente

: ciò che non vi piace o non indossate più, questo vuol dire provare alcuni vestiti per accertarvi che siano ancora della nostra taglia ee chiedersi anche se, la passata stagione abbiamo indossato il capo in questione almeno una volta e se avete un concreto desiderio di farlo prossimamente fate un controllo sui vestiti che avete deciso di tenere, accertatevi che siano in buono stato, che non manchino bottoni, ecc… e che non ci siano buchi o cose del genere

sui vestiti che avete deciso di tenere, accertatevi che siano in buono stato, che non manchino bottoni, ecc… e che non ci siano buchi o cose del genere dividete gli abiti in categorie , per esempio maglioncini più leggeri insieme, camicette tutte unite, magliette in modo da avere davanti in modo molto visibile e sapere da cosa è composto il vostro armadio

, per esempio maglioncini più leggeri insieme, camicette tutte unite, magliette in modo da avere davanti in modo molto visibile e sapere da cosa è composto il vostro armadio stirate gli abiti, pantaloni o tutto ciò che si è un po’ sgualcito in modo che sia subito pronto da indossare

pantaloni o tutto ciò che si è un po’ sgualcito in modo che sia subito pronto da indossare usate scatole trasparenti o divisori per organizzare meglio il vostro guardaroba

o divisori per organizzare meglio il vostro guardaroba pulizia: può sembrare scontato, ma a volte non lo è, pulite per bene il vostro armadio, se ci sono grucce ormai vecchie cambiatele

LEGGI ANCHE: Bagno caldo: tutti i favolosi benefici per la mente e il corpo