Bagno caldo: tutti i favolosi benefici per la mente e il corpo

A volte ci sentiamo stressati e non sappiamo come rilassarci, quando invece ci sarebbe un metodo molto facile a cui magari non si pensa subito, ovvero fare un bel bagno caldo. Ecco quali sono tutti i benefici.

In questi nostri tempi moderni veloci e a volte addirittura convulsi si è un po’ persa l’abitudine a concedersi un bel bagno caldo, magari la sera prima di andare a dormire. La doccia infatti è molto più veloce e pratica, si ignora però che approfittare di una sosta nella vasca da bagno può fornire molti vantaggi.

LEGGI ANCHE: Problemi di postura in smart working: come risolverli con pochi accorgimenti

Come creare l’atmosfera del bagno perfetto

Per trarre maggior giovamento da questa pratica si dovrebbero però eliminare elementi di disturbo come possono essere magari vestiti ancora da stirare, ecc.. e creare un’atmosfera ad hoc con musica di nostra scelta e magari candele profumate. Schiuma da bagno, una vasca e un po’ di tempo da dedicarsi, ecco i pochi elementi che portano a tanti benefici.

Tutti i vantaggi di un momento da dedicare a se stessi

riempire la vasca di acqua calda fino a 40 gradi prima di andare a letto e per la durata di almeno 20 minuti aiuta effettivamente il corpo a rilassarsi e a dormire meglio

effettivamente il corpo a rilassarsi e a infonde benessere a tutto il corpo : il calore dell’acqua infatti favorisce la circolazione sanguigna, i vapori dell’acqua aiutano a respirare meglio e questo è ottimo, soprattutto se si accusano sintomi di influenza o raffreddore. Inoltre rinvigorisce il sistema immunitario.

: il calore dell’acqua infatti favorisce la circolazione sanguigna, i vapori dell’acqua aiutano a respirare meglio e questo è ottimo, soprattutto se si accusano sintomi di influenza o raffreddore. Inoltre rinvigorisce il sistema immunitario. addolcisce la pelle: chi ha la pelle secca dovrebbe preferire un bel bagno caldo la sera, perché è durante la notte che viene prodotto l’olio, così al mattino ci si risveglierà ben idratati

chi ha la pelle secca dovrebbe preferire un bel bagno caldo la sera, perché è durante la notte che viene prodotto l’olio, così al mattino ci si risveglierà ben idratati prevenzione delle allergie: può succedere che gli allergeni restino a contatto con la pelle e gli abiti, ma questi possono essere eliminati facilmente con l’acqua

può succedere che gli allergeni restino a contatto con la pelle e gli abiti, ma questi possono essere eliminati facilmente con l’acqua effetti positivi sull’umore : secondo diversi studi vengono rilasciate sostanze positive come serotonina, encefaline, endorfine che aiutano il nostro benessere psicofisico

: secondo diversi studi vengono rilasciate sostanze positive come serotonina, encefaline, endorfine che aiutano il nostro benessere psicofisico estetica: all’acqua si può aggiungere del sale marino, meglio quello grosso, non raffinato, così l’acqua ha un effetto antinfiammatorio

LEGGI ANCHE: Capelli grassi: tutte le cause e i suggerimenti da provare