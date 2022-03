Stati Uniti, agente della polizia preme il ginocchio sul collo di una ragazzina 12enne [VIDEO]

Ennesimo episodio shock negli Stati Uniti, in Wisconsin, all’interno di una scuola media. Questa volta è rimasta coinvolta una ragazzina afroamericana di 12 anni.

Il fatto è accaduto all’interno della sala mensa della scuola media Lincoln di Kenosha. Il video shock è un frammento delle telecamere di sicurezza.

La ragazzina stava litigando con un’altra studentessa nella sala mensa. Dalle telecamere di sicurezza si vede l’agente intervenire e buttare brutalmente a terra la ragazza per poi premere il ginocchio sul suo collo per “oltre 20 secondi”, come dichiarato dall’avvocato della giovane.

La 12enne è stata poi sollevata con violenza, ammanettata e trascinata via. L’agente in quel momento, non era in servizio, stava lavorando come guardia giurata nell’istituto scolastico, ruolo dal quale si è poi dimesso.

Nel video si puo’ vedere l’agente che prima di buttare a terra la ragazza, scaraventa sul pavimento un altro studente, e si evince da questo fatto, la furia del poliziotto. Il padre della 12enne ha dichiarato che “la figlia è molto traumatizzata e non vuole andare a scuola”.

Ennesimo inquietante episodio della polizia

Un altro fatto inquietante risale a marzo 2020, Edward Bronstein, un uomo di 38 anni bianco, fermato per un controllo della polizia in California, è morto soffocato dagli agenti, ennesima drammatica morte come anche George Floyd, mentre come lui, ripeteva: “I can’t breath”.