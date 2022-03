Inflazione: scopriamo cause e conseguenze di questa grave minaccia

Sentiamo parlare tanto di inflazione, ma cerchiamo di capire che cosa è davvero, perché ci minaccia e come può evolvere.

L’inflazione è attualmente la più grave minaccia per l’economia italiana. Ma l’inflazione non minaccia soltanto la nostra economia: si può ben dire che l’inflazione è un fenomeno globale e tutto il mondo sta patendo le sue gravi conseguenze.

L’inflazione è una diminuzione del potere d’acquisto del denaro. In sostanza si parla di inflazione quando ciò che possiamo acquistare con una determinata quantità di danaro diminuisce. Ci sono state varie epoche nella storia recente nella quale l’inflazione è stata molto alta e ha causato fortissime tensioni sociali.

Gli anni’70

Per esempio negli anni ’70 l’inflazione era arrivata ad essere un vero problema per il nostro Paese. Ma da tanti anni l’inflazione era veramente bassissima. Infatti per anni noi abbiamo avuto un potere d’acquisto della moneta quasi invariato. Ma come mai adesso abbiamo questa inflazione così alta? Le cause dell’attuale alta inflazione in realtà sono molteplici. Una delle cause è che le banche centrali di tutto il mondo per sostenere l’economia mondiale durante la pandemia di Covid hanno iniettato grandissime quantità di danaro nel sistema. Questo ha finito per rendere il denaro circolante troppo rispetto ad una quantità per così dire normale ed ha finito per abbassarne il valore. È una spiegazione semplicistica di un fenomeno in realtà molto più complesso.

Inflazione attuale

Attualmente l’inflazione italiana è stata misurata dall’Istat al 6%. Si tratta di un valore altissimo che non veniva toccato da decenni. L’inflazione negli Stati Uniti invece attualmente è al 10%. Ma in realtà secondo molti economisti dopo la guerra in Ucraina e l’aumento del costo delle materie prime, anche da noi l’inflazione dovrebbe essere all’incirca attorno al 10%. Un’inflazione al 10% è veramente tragica per il potere d’acquisto delle famiglie e per i risparmi tenuti in banca. Con un inflazione al 10% gli italiani diventano tutti più poveri e soprattutto per chi è in condizione di maggiore fragilità la vita diventa veramente difficile.

Cosa si fa per arginarla

Ma cosa attendersi per il futuro? Attualmente la Banca Centrale degli Stati Uniti, la Federal Reserve sta alzando i tassi di interesse. Facendo così la Banca Centrale cercherà di smorzare l’inflazione americana. Al contrario la Banca Centrale Europea non sta andando nella stessa direzione quindi ci sono poche probabilità che l’inflazione Europea si abbassi.

Inoltre molto dipenderà dall’andamento della guerra in Ucraina e del default russo. Se la guerra in Ucraina dovesse durare molto e se la Russia dovesse andare veramente in default questo destabilizzare ebbe molto l’economia mondiale e quasi certamente l’inflazione aumenterebbe ancora. Secondo molti economisti è probabile che l’alta inflazione continui ed anzi peggiori. Purtroppo in un contesto del genere a fare la differenza sono le misure sociali. Infatti gli stati che hanno forti misure sociali possono riuscire ad evitare che tante famiglie finiscano sotto la soglia di povertà. Al contrario gli stati che hanno delle reti sociali di protezione scarse sicuramente possono andare incontro a tensioni sociali molto più forti.