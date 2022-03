Aggredisce la compagna tirandole addosso una stufa. Arrestato

E’ entrato in casa della compagna ubriaco e le ha tirato addosso una stufa, il fatto è avvenuto davanti al figlio di 7 anni. L’uomo è stato portato in carcere dai carabinieri.

Un uomo di 35 anni, già noto alla forze dell’ordine, ha aggredito la propria compagna tirandole addosso una stufa. Il responsabile era ubriaco, ha prima fatto irruzione nella sua abitazione e poi ha compiuto il gesto che gli è costato l’arresto.

Ad aggravare il tutto il fatto che l’aggressione è stata compiuta davanti al figlio della coppia di soli 7 anni. La vittima ha chiamato il 112 approfittando di un’attimo di distrazione del compagno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Torre del Greco, in provincia di Napoli, che hanno portato l’uomo in carcere con le accuse di maltrattamenti e lesioni. La donna è stata portata in ospedale dove fortunatamente ha riportato ferite lievi.