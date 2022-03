Nasconde fucile e munizioni nel bar, 62enne agli arresti

La Guardia di Finanza lo ha scoperto nel corso di un ordinario controllo. E così l’uomo è finito nei guai.

L’arma da fuoco e il fucile erano nascosti in un deposito attiguo al locale e in un garage.

Teneva il fucile nel bar. Ma non poteva farlo. Per questo è finito agli arresti un uomo di 62 anni, titolare di un noto bar di Ceriale, in provincia di Savona. Durante un normale controllo da parte delle Fiamme Gialle l’avventore si è visto contestare il possesso di un fucile a ripetizione a leva Winchester 1894 con la matricola abrasa. Oltre all’arma da fuoco i finanziari hanno trovato anche 250 cartucce, in parte accuratamente nascoste assieme al fucile in un deposito vicino al bar, avvolte in una coperta. Altre munizioni invece erano custodite in un garage.

Il 62enne non ha fornito ai finanzieri alcuna motivazione valida a giustificare l’illecita detenzione dell’arma e delle munizioni. Oltretutto aveva già precedenti in materia e gli era stato fatto divieto di tenere armi. Il titolare del bar, colto in flagranza di reato, è stato perciò arrestato e trasferito nel carcere di Imperia, mentre fucile e munizioni sono finiti sotto sequestro. Si indaga per accertare se l’arma sia stata usata in circostanze illecite.