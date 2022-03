Dall’intelligence europea un nuovo allarme: “Attenzione agli hacker russi”

La Russia avrebbe messo sotto attacco siti e domini governativi europei, numerosi hacker starebbero provando a infiltrarsi. Ad avvertirci è l’intelligence tedesca BfV.

Attenzione ai cyber attacchi provocati dalla Russia. Questo l’allarme lanciato dal servizio di intelligence tedesco, il BfV, sulla possibilità di ricevere danni informatici su ordine di Mosca.

Secondo l’intelligence, l’Europa sarebbe nel mirino della Russia a causa delle sanzioni subite dopo l’invasione dell’Ucraina e gli hacker russi starebbero quindi cercando di infiltrarsi nei sistemi computerizzati dei governi occidentali.

“Attori russi continuano a compiere sforzi per influenzare la politica e l’opinione pubblica in Germania, attraverso la disseminazione di propaganda, disinformazione e altri tentativi di esercitare influenza a favore della Russia” si legge in una nota diffusa dal BfV.

ATTENZIONE ALLE VOSTRE MAIL

La preoccupazione principale al momento è che “account email compromessi di esponenti delle forze armate ucraine vengono usati per compiere attacchi ‘phishing’ contro vari esponenti di governi europei“. Inoltre l’intelligence avverte che per la campagna di diffusione di mail “infette” viene usato il dominio, “dienste-email.eu” e raccomanda alle istituzioni di bloccare questo indirizzo.