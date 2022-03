Il giallo della donna fatta a pezzi: la mappa dei tatuaggi per poterla identificare. Ancora ignota l’identità della vittima, i Carabinieri si appellano a chiunque riconosca i suoi tattoo.

Giallo sul cadavere sezionato e fatto a pezzi, ritrovato nella serata di domenica 20 marzo occultato in quattro sacchi di plastica. La macabra scoperta è stata fatta in quel di Borno, piccolo comune della Valcamonica in provincia di Brescia. Il cadavere è stato rinvenuto verso le ore 16:00 da un passante, in un burrone in località Paline (al confine con Bergamo), zona spesso utilizzata come discarica. Notando i sacchi neri, l’uomo avrebbe visto fuoriuscire da uno di questi alcune parti di corpo umane. Le operazioni di recupero sono state effettuate dai vigili del fuoco, e si sono protratte fino a notte fonda.

Secondo quanto spiegato dagli inquirenti, la vittima era stata tagliata a piccoli pezzi, tanto da risultare irriconoscibile. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Difficili però le operazioni di identificazione del corpo: oltre all’avanzato stato di decomposizione, che impedisce al momento di risalire anche alla causa e al momento esatto della morte, pare che il corpo sia stato addirittura sfregiato al volto, probabilmente con del fuoco.

I tatuaggi della vittima: una “mappatura” per risalire alla sua identità

Grazie all’esame autoptico, gli inquirenti sono comunque riusciti a risalire al sesso della vittima: si tratterebbe di una donna alta 1,60, dal peso di circa 50-55 kg, dai capelli scuri, dalle unghie decorate e con diversi tatuaggi. Proprio dai tatuaggi, dunque, si starebbero muovendo le analisi dell’Istituto di Medicina Legale di Brescia: tramite una “mappatura” degli stessi, infatti, potrebbe essere possibile risalire all’identità della donna.

Secondo quanto viene reso noto, sul cadavere sono stati ritrovati la scritta “step by step” sulla caviglia destra; la scritta “wanderlust” sulla clavicola destra; la scritta “elegance is the” sulla schiena lato destro; una porzione di disegno sul gomito sinistro; la scritta “be brave” sul gomito sinistro; la scritta “fly” sul polso destro; una “V” rovesciata sulla coscia destra; delle “VV” rovesciate sulla coscia sinistra; la scritta “te” sul dorso della mano sinistra; alcune tracce tatuaggi vari sulle dita della mano destra; un disegno “maculato” sul gluteo destro.

I Carabinieri confidano che, diffondendo queste informazioni, qualcuno – trai i famigliari, conoscenti o anche tra i tatuatori della donna – possano farsi avanti e dare un nome al cadavere ritrovato. Nel frattempo, sotto il coordinamento della Procura, proseguono le indagini sul macabro omicidio.