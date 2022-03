Meteo OGGI venerdì 25 marzo | nuvole al nord

Nella giornata di OGGI venerdì previsioni meteo del 25 marzo . Al nord cieli coperto. Al centro nubi sparse. Al sud bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 25 marzo.

Nord:

Bel tempo, con passaggio di velature verso levante, spesse su alpi e prealpi, con locali deboli fenomeni sulle alpi orientali.

Centro e Sardegna:

Iniziali condizioni di bel tempo, con aumento delle velature sulla Sardegna ed in modo più sporadico anche sul settore peninsulare.

Sud e Sicilia:

Bel tempo, con aumento delle velature sulla Sicilia, in estensione serale anche alla Calabria.

Temperature:

Minime in aumento in pianura padana, regioni adriatiche centromeridionali, Umbria, aree interne della Campania, Calabria, Basilicata ed isole maggiori, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento sulle regioni ioniche, Sicilia orientale e tirrenica, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati sudorientali sulla Sardegna, con rinforzi sul settore meridionale; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati il mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi stretto di Sicilia e ionio meridionale; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.