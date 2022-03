Un uomo di 47 anni, G.M. è stato trovato morto su una panchina di un parco intorno a mezzanotte del 23 marzo in via Monte Tomba a Zero Branco (Treviso).



I carabinieri sono stati allertati da un passante che ha notato l’uomo riverso sulla seduta del parco.

La vittima è un 47enne del posto, le cause del decesso non sono ancora chiare. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.