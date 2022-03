Violenza di gruppo nel Frusinate, Ris controllano un appartamento

Una violenza di gruppo sarebbe occorsa in una casa di Ceccano, in provincia di Frosinone. I Ris stanno svolgendo alcuni accertamenti in un’abitazione

I Ris stanno svolgendo una serie di accertamenti in un appartamento di Ceccano, in provincia di Frosinone, in cui sarebbe occorsa una violenza sessuale di gruppo. La casa è stata posta sotto sequestro e i carabinieri l’hanno perquisita prelevando tracce da sottoporre ad analisi.

L’inchiesta è scattata dopo che una studentessa di 19 anni di Alatri, ha denunciato lo stupro ai suoi danni, da parte di tre suoi coetanei. Lo stupro sarebbe avvenuto all’interno della casa sequestrata dalla procura di Frosinone che ha aperto un fascicolo in merito.