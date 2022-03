Covid, Gimbe: contagi in crescita, aumentano anche i ricoveri

In una settimana 500 mila nuovi casi di contagio, al Sud gli aumenti più cospicui avverte la Fondazione Gimbe nel suo ultimo report.

Frena anche la discesa delle terapie intensive e dei decessi.

Si dice che la pandemia non è finita. A confermarlo sono i dati riportati dalla Fondazione Gimbe, riferiti alla settimana 16-22 marzo, che hanno fatto registrare un netto aumento dei nuovi contagi: oltre 500 mila in una settimana. Il Covid corre soprattutto al Sud, dove ci sono stati gli aumenti maggiori, mentre i nuovi casi nel resto della penisola sono cresciuti del 30% e del 17% nelle isole. In salita anche i ricoveri in area medica. Calano invece, anche se in misura proporzionalmente minore rispetto alla settimana passata, le terapie intensive (-47) e i morti (924).

“Per la seconda settimana consecutiva – commenta Nino Cartabellotta, Presidente Gimbe – sono in netto aumento i nuovi casi settimanali, che salgono intorno a quota 500 mila, con un incremento del 32,4% e una media mobile a 7 giorni che passa da circa 54 mila casi del 15 marzo a quasi 72 mila il 22 marzo (+24,4%)”.