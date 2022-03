Tocca cavi di una cabina elettrica e resta folgorato: così è morto un 38enne

La tragedia è occorsa ieri pomeriggio a Napoli, nel quartiere Agnano. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto

Dramma nel quartiere Agnano di Napoli, dove il 38enne Agostino Russo ha perso la vita, folgorato dai cavi di una cabina elettrica. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine ed è giunto al Pronto Soccorso del San Paolo che non era più in vita.

I carabinieri sono intervenuti in ospedale e hanno dato il via a un’inchiesta per risalire alla dinamica del decesso. Da quanto si è ricostruito finora, Russo era in Strada Privata delle Terme e sarebbe rimasto fulminato mentre si affaccendava con i cavi di rame della cabina elettrica.

Il cadavere dell’uomo è ora al Policlinico, dove si eseguirà l’autopsia per stabilire le cause della morte. Intanto i carabinieri stanno investigando per ricostruire con precisione cosa sia realmente successo.