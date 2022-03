Meteo OGGI domenica 27 marzo | cieli coperti

Nella giornata di OGGI domenica previsioni meteo del 27 marzo . Al nord cieli coperti. Al centro nubi sparse. Al sud rovesci e nubi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 27 marzo.

Nord:

Spesse ma innocue velature su Valle d’aosta, Piemonte centromeridionale, Liguria ed Emilia-romagna, in dissolvimento dalle ore serali; cielo sereno sul restante settentrione con banchi di nebbia attesi da fine giornata su coste ed entroterra Veneto e sulla Romagna.

Centro e Sardegna:

Sulle regioni peninsulari estesa copertura medio-alta e poco significativa; qualche ulteriore annuvolamento più consistente potrà interessare dal pomeriggio i rilievi tra basso Lazio ed Abruzzo con isolati piovaschi associati. Foschie dense e banchi di nebbia dalla sera sulle Marche. Sulla Sardegna cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse, localmente anche temporalesche, in attenuazione dalle ore serali con ampie aperture sul settore centroccidentale dell’isola.

Sud e Sicilia:

Molte nubi già dal mattino su Sicilia centrorientale e Calabria meridionale con piogge e rovesci sparsi, in graduale attenuazione dalla serata; sul restante meridione iniziale ampia nuvolosità medio-alta, seguita nel pomeriggio da addensamenti più significativi accompagnati da fenomeni sparsi su Campania, Basilicata e Calabria centrosettentrionale, in estensione serale anche a rilievi molisani e Puglia. Precipitazioni invece in esaurimento da fine giornata anche sulle relative aree calabresi.

Temperature:

Minime in aumento su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia, più contenuto su Piemonte centromeridionale, coste orientali sarde e basso Salento; in lieve flessione su bassa Romagna, e nord Marche regioni; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia; massime in tenue rialzo su entroterra sardo, coste toscane e campane, Lazio e Sicilia centroccidentale; in diminuzione su appennino tosco emiliano, coste romagnole, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da moderati a localmente forti orientali sulla Sardegna, in decisa attenuazione dal pomeriggio; forti da sud-est con raffiche di burrasca forte sulla Sicilia e sui rilievi meridionali calabresi, in riduzione da fine giornata; da deboli a localmente moderati settentrionali sulla Liguria; deboli dai quadranti orientali su Emilia-romagna e sul restante centro-sud e variabili sul resto d’italia.

Mari:

Da molto mosso ad agitato lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; da mossi a molto mossi mar e canale di Sardegna, tirreno centromeridionale e ionio meridionale; poco mosso l’adriatico centrosettentrionale e mossi i restanti bacini.