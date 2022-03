Meteo OGGI lunedì 28 marzo | maltempo al sud

Nella giornata di OGGI lunedì previsioni meteo del 28 marzo . Al nord cieli in schiarimento. Al centro nubi sparse. Al sud nubi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 28 marzo.

Nord:

Iniziali nubi basse e stratificate sulle coste venete e romagnole, in dissolvimento dalla seconda parte della mattinata; bel tempo sul resto del settentrione, con aumento delle velature dal pomeriggio sulle regioni centroccidentali.

Centro e Sardegna:

Estesa nuvolosità medio-alta ed alta, senza fenomeni associati ed in diradamento dal pomeriggio, sul settore peninsulare; addensamenti più consistenti, con deboli piovaschi sparsi, su Abruzzo e Sardegna, in attenuazione serale, con successivo aumento delle velature dalla sera sulla Sardegna.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale.

Temperature:

Minime in generale stazionarie su tutto il paese; massime in aumento su Liguria, Toscana, isole maggiori e Calabria meridionale, in diminuzione sul resto del centro-sud, Emilia-romagna orientale, Veneto e Friuli-venezia giulia, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da moderati a forti orientali sulla Calabria, specie versante tirrenico, in attenuazione serale; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi ionio, stretto di Sicilia e tirreno, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso ad iniziare da quest’ultimo; poco mosso l’adriatico; mossi i restanti mari.