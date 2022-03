Rughe addio: tutti i rimedi naturali più efficaci

La prima ruga può causare delle vere e proprio crisi isteriche, ma è bene ricordare che questa è semplicemente il segno del normale trascorrere del tempo, anche se non tutti la vedono così. Ecco quindi quali sono i migliori rimedi.

Succede a tutte, prima a o poi, di scoprire sul proprio viso una o più rughe, il segno visibile dell’età che passa. Sono degli inestetismi che si formano sulla pelle che ha perso elasticità, ma anche compattezza. Le prime compaiono solitamente intorno ai 30 anni, ma non bisogna lasciarsi prendere dal panico, perché esistono rimedi anche non invasivi ed economici per poterle attenuare.

LEGGI ANCHE: Cambio dell’armadio perfetto: come farlo in modo pratico e veloce

Rughe: perché compaiono e quando

L’arrivo delle odiate rughe dipende sia da fattori genetici che da cause esterne. Innanzitutto, abbassandosi il collagene e l’elastina la pelle accusa una diminuzione di tono, a questo si aggiunge un aumento della disidratazione della cute. Generalmente questi inestetismi si formano con più facilità in determinate zone del viso: intorno agli occhi, vicino alla bocca e sulla fronte.

Come affrontare gli inestetismi della pelle del viso

Ecco alcuni suggerimenti:

frutta e verdura: che siano fresche e di stagione, in modo particolare quelle che contengono la vitamina A e E che si trova negli agrumi, nel melograno, nelle fragole e nell’ananas. Nelle mele e nell’uva poi si trova la quercitina che funge da antiossidante e combatte i radicali liberi

che siano fresche e di stagione, in modo particolare quelle che contengono la vitamina A e E che si trova negli agrumi, nel melograno, nelle fragole e nell’ananas. Nelle mele e nell’uva poi si trova la quercitina che funge da antiossidante e combatte i radicali liberi olio essenziale di rosa : ottimo anche per pelli particolarmente sensibili. Mescolate una goccia di olio essenziale e un cucchiaio di olio di avocado, poi massaggiate il viso e le zone che vi interessano di più

: ottimo anche per pelli particolarmente sensibili. Mescolate una goccia di olio essenziale e un cucchiaio di olio di avocado, poi massaggiate il viso e le zone che vi interessano di più chiudete le palpebre, stringendo fino al massimo. Poi rilasciate e ripetete questo esercizio per circa 5 volte. Poi con lentezza alzate le sopracciglia e abbassatele, sempre per 5 volte. Mettete le dita sulle tempie ed effettuate massaggi circolari, fatene 10

stringendo fino al massimo. Poi rilasciate e ripetete questo esercizio per circa 5 volte. Poi con lentezza alzate le sopracciglia e abbassatele, sempre per 5 volte. Mettete le dita sulle tempie ed effettuate massaggi circolari, fatene 10 maschera antirughe semi di chia: potete fare un impacco ogni 10 giorni, si prende un cucchiaino di semi di chia, 2 cucchiaini di olio di cocco e un cucchiaio di succo di limone, mescolare per bene, applicarlo nelle zone e lasciarlo sul viso per 20 minuti, infine rimuovere con acqua tiepida

semi di chia: potete fare un impacco ogni 10 giorni, si prende un cucchiaino di semi di chia, 2 cucchiaini di olio di cocco e un cucchiaio di succo di limone, mescolare per bene, applicarlo nelle zone e lasciarlo sul viso per 20 minuti, infine rimuovere con acqua tiepida polpa di banana: ottima per le rughe intorno alle labbra

LEGGI ANCHE: Camminare è la soluzione per lo stress e molto altro: tutti i suoi benefici