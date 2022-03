Annalisa scompare con sua figlia di 9 anni: disdice l’affitto e poi fugge

La donna è fuggita da Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, prima dell’udienza col magistrato del Tribunale dei minori che avrebbe dovuto decidere a chi affidare la figlia dopo che si era separata dal marito

Annalisa, 39 anni, è fuggita da Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, con la figlia di 9 anni. Avrebbe organizzato ogni cosa nel dettaglio. Ha eseguito la disdetta di utenze, affitto, e poi è divenuta irrintracciabile, portando con sé la figlia.

Forse aveva pianificato la fuga da diverso tempo, e alla fine l’ha messa in atto, a pochi giorni dall’udienza prevista col magistrato del Tribunale dei Minori in cui si sarebbe dovuto stabilire a chi affidare la piccola. Le due sono scomparse da circa dieci giorni e la paura è che possa essere successo qualcosa di brutto.

Annalisa stava vivendo un periodo duro della sua vita e la figlia era assistita dai servizi sociali. A dare l’allerta il padre, che ha denunciato la sparizione di entrambe ai carabinieri di Somma Lombardo (Varese), in cui abita e dove viveva con la ex compagna fino a 4 anni fa. Già in passato all’uomo avevano deciso di affidare i due figli maggiori.

Il sindaco di Olgiate Molgora, Giovanni Battista Bernocco, ha commentato l’accaduto esprimendo timore:«Siamo molto preoccupati. La bimba frequenta la quarta elementare in paese e quando per giorni non si è presentata in classe ci siamo subito allertati. Ma ormai era già tardi: lei e la mamma erano già andate via. Probabilmente Annalisa, che prestava anche la sua opera come volontaria, temeva che le portassero via la bambina, ma in questo modo sta solo peggiorando la situazione. Vorrei dirle di tornare a casa, a tutto c’è una soluzione».

La prefettura di Lecco ha diffuso foto e identikit di Annalisa e della sua bambina. La donna è alta 1,75, ha i capelli castani, occhi azzurri, magra, e il tatuaggio di un serpente sull’anulare della mano sinistra. La figlia, 9 anni, ha i capelli lunghi e castani, pelle e occhi chiari. È 1,35 e il peso è di 35 kg. Chiunque possa dare informazioni utili può contattare i carabinieri.