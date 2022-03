Vanessa muore a 37 anni dopo tre operazioni di chirurgia estetica

La donna aveva subìto tre operazioni chirurgiche quali rinoplastica, liposuzione e mastoplastica. In seguito ha avuto delle complicazioni ed è finita in coma, poi è morta

I carabinieri stanno cercando di fare luce sul decesso di Vanessa Cella, 37 anni, di Napoli. L’inchiesta ha avuto inizio dopo la morte della donna, che sarebbe occorsa dopo tre operazioni chirurgiche di tipo estetico, ossia una rinoplastica, liposuzione e mastoplastica.

La donna è stata operata sabato 26 marzo, nella clinica Santa Maria la Bruna a Torre del Greco (Napoli). A riportare la notizia è Il Mattino. L’inchiesta, aperta contro ignoti, è portata avanti dalla Procura di Torre Annunziata e l’accusa è di omicidio colposo. Da quanto si apprende finora, le operazioni hanno avuto una durata totale di 5 ore.

La clinica asserisce che gli interventi sono riusciti “perfettamente”, ma sarebbero sopraggiunte delle complicazioni che, in seguito all’anestesia, hanno mandato la donna in coma.

Un episodio simile era occorso ad Angela Iannotta, casertana che, dopo aver avuto un intervento di bypass gastrico, era finita in coma ma poi erano riusciti a salvarle la vita.

La 37enne di Napoli, invece, è stata trasferita all’Ospedale del Mare, ma purtroppo per lei non c’è stato niente da fare. Vanessa era arrivata in ospedale già deceduta. Il magistrato ha dato disposizione per un’autopsia, in moda da accertare le cause del decesso.