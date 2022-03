Spaventoso scontro frontale: auto contro tir, morti due ragazzi

Terribile sinistro stradale a Vivaro, in provincia di Pordenone nel pomeriggio di oggi, 28 marzo, ore 18.

Un incidente stradale spaventoso è occorso oggi pomeriggio, verso le ore 18, a Vivaro, in provincia di Pordenone. Per cause tutte da chiarire, due mezzi, nello specifico un’auto e un camion, hanno avuto un impatto frontale lungo la provinciale 53, in un tratto rettilineo.

L’auto ne è uscita totalmente distrutta, e i due ragazzi che erano a bordo del veicolo hanno perso la vita sul colpo. Nell’auto c’erano anche due seggiolini per bambini. Dopo momenti di panico, si è accertato che non vi fossero bimbi nel veicolo, grazie a ricerche approfondite con il supporto dei vigili del fuoco che si sono serviti di pinze oleodinamiche per eseguire un’ispezione nella scocca dell’automobile, ormai devastata.

Sono morti una ragazza e un ragazzo. La prima aveva 25 anni mentre il ragazzo, 29 anni. Gli inquirenti stanno cercando di capire che legame vi fosse tra i due giovani deceduti. Sul posto il pm Marco Faion. Anche l’autista del camion è rimasto ferito e lo hanno condotto in ospedale urgentemente per tutte le cure del caso.

Intanto il tratto è rimasto chiuso al traffico in tutte e due le direzioni per permettere i soccorsi con l’elicottero Fvg e l’arrivo di diverse ambulanze. I carabinieri stanno indagando.