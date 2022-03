Giallo della donna fatta a pezzi: la vittima potrebbe essere una influencer o una pornostar italiana. Tuttora in corso le indagini per risalire all’identità della vittima, i primi indizi dai tatuaggi.

Sono ancora in corso le indagini per tentare di risalire all’identità del cadavere ritrovato il 21 marzo a Borno, nel Bresciano. La vittima, probabilmente una donna, è stata rivenuta fatta a pezzi, e occultata in diversi sacchi neri gettati in un’area generalmente adibita a discarica abusiva. Secondo quanto spiegato dai carabinieri di Brescia, pare si sia aperta al momento una nuova pista. Sarebbe infatti finita nel mirino degli investigatori una nota influencer lombarda, assente ormai dai social da diversi giorni. A ricondurre quel cadavere alla giovane donna sarebbero delle corrispondenze rilevate con alcuni dei tatuaggi ritrovati sul corpo della vittima.

Cadavere fatto a pezzi, potrebbe essere una nota influencer lombarda

Giallo sul cadavere sezionato e fatto a pezzi, ritrovato nella serata di domenica 20 marzo occultato in quattro sacchi di plastica. La macabra scoperta era stata fatta in quel di Borno, piccolo comune della Valcamonica in provincia di Brescia, da un passante che aveva notato fuoriuscire dai sacchi abbandonati nel burrone alcune membra umane.

Secondo quanto spiegato dagli inquirenti, la vittima è stata tagliata a piccoli pezzi, tanto da risultare irriconoscibile, oltre ad essere stata sfregiata al volto. Le prime analisi autoptiche, comunque, avrebbero ricondotto quel cadavere senza nome a un corpo di donna alta 1,60, dal peso di circa 50-55 kg, dai capelli scuri e dalle unghie decorate. Sul suo corpo sono stati ritrovati anche diversi tatuaggi, sul quale gli esperti dell’Istituto di Medicina Legale di Brescia hanno provveduto ad effettuare una “mappatura”.

Per la precisione, sono stati ritrovati la scritta “step by step” sulla caviglia destra; la scritta “wanderlust” sulla clavicola destra; la scritta “elegance is the” sulla schiena lato destro; una porzione di disegno sul gomito sinistro; la scritta “be brave” sul gomito sinistro; la scritta “fly” sul polso destro; una “V” rovesciata sulla coscia destra; delle “VV” rovesciate sulla coscia sinistra; la scritta “te” sul dorso della mano sinistra; alcune tracce tatuaggi vari sulle dita della mano destra; un disegno “maculato” sul gluteo destro. L’influencer lombarda, sulla quale si stanno concentrando attualmente le indagini, avrebbe sul corpo almeno 7 degli 11 tattoo segnalati dagli inquirenti.

L’altra pista: una pornostar scomparsa da tempo

La pista alle indagini è stata aperta dopo una segnalazione pervenuta alla redazione del quotidiano online BSnews. Dopo aver riportato la notizia e appellandosi a chiunque riuscisse a riconoscere quei segni particolari, pare che alcuni cittadini abbiano contattato il giornale, raccontando della sparizione dell’influencer. Sui fatti è stato ascoltato dai carabinieri il direttore del giornale, Andrea Tortelli. Ad ogni modo, a riportare la notizia è stato anche il quotidiano locale BresciaToday, che parla tuttavia di un’altra donna da ricollegare, eventualmente, al misterioso cadavere. Si tratterebbe, secondo le fonti ascoltate dalla redazione, di un’attrice porno italiana, anche lei residente in Lombardia, e della quale non si avrebbero più notizie, ormai, da diverso tempo.