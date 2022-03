Arrestato Giuseppe Delicati, medico no vax: indagini su morte di un suo paziente

Giuseppe Delicati è il medico che si era schierato apertamente contro il vaccino anti-Covid19 e che emetteva falsi certificati di esenzione al vaccino. Il medico è stato arrestato questa mattina.

Si indaga, inoltre, sulla morte di un suo paziente: un uomo di 70 anni morto dopo aver contratto il Covid19 e che seguiva i suoi consigli. Solo una settimana prima della sua morte, aveva ricevuto dal Dottor Delicati il certificato di esenzione dal vaccino perché anche lui no-vax.

Le indagini

L’arresto del medico no-vax di Borgaro (Torino), Giuseppe Delicati, è avvenuto questa mattina. Su di lui pesano più accuse: omicidio colposo e, falso ideologico in atti pubblici ed “errore determinato dall’altrui inganno”. Delicati non ha mai nascosto le sue posizioni no-vax. In alcuni video pubblicati sui social, ad esempio, definiva le persone morte nel corso della prima ondata a Bergamo, «falsi morti». Allo stesso tempo, metteva in dubbio l’efficacia dei vaccini e il fatto che stessimo davvero attraversando una pandemia. Sempre lui, in alcune telefonate, ripeteva che «I vaccini fanno ammalare».

Giuseppe Delicati, che era andato in pensione anticipata nel mese di Dicembre 2021 e che ha chiuso il suo studio medico all’inizio di quest’anno, emetteva certificati di esenzione dal vaccino anti-Covid19 ai no-vax. Certificati che lui non poteva emettere in quanto non risultava tra i medici che potevano somministrare il vaccino. Da dicembre, infatti, la Regione aveva bloccato qualsiasi fornitura di vaccini per lui.

A far scattare le indagini, a Settembre, lunghe code di persone fuori dall’ufficio di Delicati che, però, non erano suoi pazienti. Nel fascicolo, vi sono circa 70 indagati accusati di concorso in falso ideologico. Si tratta, infatti, soprattutto di persone che senza il vaccino non avrebbero potuto esercitare la professione: operatori sanitari, insegnanti, forze dell’ordine. Lista che, in realtà, è molto più lunga.

L’accusa di omicidio colposo

Su Giuseppe Delicati, però, pesa anche la pesante accusa di omicidio colposo. Uno dei suoi pazienti sarebbe morto a causa del Covid19, lo scorso 12 gennaio. L’uomo, un 70enne di Torino, non era vaccinato. Stando alle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che avrebbe seguito i consigli del Dottor Delicati su come curarsi. Cure che, non avrebbero avuto l’effetto sperato. Per il 70enne è stato infatti necessario il ricovero in ospedale dove le sue condizioni si sarebbero aggravate portando alla morte. Ai fini dell’indagine è stata disposta l’autopsia per capire se realmente vi è correlazione tra il peggioramento delle condizioni dell’uomo dopo aver contratto il Covid19 e i consigli dati dal Dottor Delicati.

La reazione dei No Green Pass

Non si è fatta aspettare la reazione dei No Green Pass che ha annunciato di scendere in piazza. «Arrestare il Dottor Delicati solo perché fedele al suo giuramento è quanto di più ignobile ed infame possa operare una istituzione» scrivono in una nota. «Oggi, alle ore 16, il popolo No Green Pass scenderà spontaneamente in Piazza Castello a sostegno del Dottor Delicati e contro questo ignobile ulteriore sopruso» aggiungono.