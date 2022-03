Meteo DOMANI martedì 29 marzo | cieli coperti

Nella giornata di domani martedì previsioni meteo del 29 marzo . Al nord cieli coperti. Al centro nubi sparse. Al sud nubi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 29 marzo.

Nord:

Prima parte della giornata ancora caratterizzata da tempo stabile su tutte le regioni anche se con cielo nuvoloso per spesse velature. Seguirà una intensificazione della copertura nuvolosa con primi fenomeni sulle aree occidentali.

Centro e Sardegna:

Innocue velature sulle regioni peninsulari e qualche nube più compatta sull’isola. Atteso peggioramento dal pomeriggio con nubi in aumento su Sardegna con rovesci sparsi ed a seguire anche su Toscana, Lazio ed Umbria con qualche debole pioggia lungo le coste.

Sud e Sicilia:

Iniziali ampi spazi soleggiati saranno sostituiti da un temporaneo aumento della nuvolosità tra mattino e primo pomeriggio e da successive estese innocue velature.

Temperature:

Minime in calo su valpadana, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna orientale, Campania e Sicilia; stazionarie sul resto del paese. Massime in diminuzione al nord, Toscana, Umbria e alto Lazio; stazionarie sulla Sardegna ed in generale aumento altrove.

Venti:

Moderati dai quadranti orientali sulla Sardegna; in prevalenza deboli meridionali sul resto della penisola.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar e canale di Sardegna nonché ionio e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi gli altri mari.