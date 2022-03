Meteo OGGI mercoledì 30 marzo | maltempo generale

Nella giornata di OGGI mercoledì previsioni meteo del 30 marzo . Al nord cieli coperti e piogge. Al centro nubi e rovesci. Al sud nubi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 30 marzo.

Nord:

Cielo coperto con precipitazioni sparse, più diffuse ed intense su Liguria centrorientale ed Emilia-romagna; attesi fenomeni anche temporaleschi su levante ligure e nevicate sulle aree alpine oltre i 1300-1400 metri.

Centro e Sardegna:

Moderato maltempo con piogge e rovesci associati, più diffusi e frequenti sulle regioni tirreniche ed Umbria; le precipitazioni saranno anche intense su Toscana e Lazio, dove localmente porranno assumere carattere temporalesco.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, anche temporaleschi su Campania e Puglia, nonché dalla sera su Basilicata tirrenica e Calabria.

Temperature:

Minime in calo sulle aree pedemontane piemontesi; senza variazioni di rilievo su Liguria, rilievi lombardi, appennino emiliano romagnolo e nord Marche; in aumento sul resto d’italia, più deciso sulla Sardegna; massime in tenue rialzo su Sardegna orientale, Calabria tirrenica, Sicilia occidentale e settentrionale; in sensibile diminuzione sul resto del paese, più marcata su Piemonte, Lombardia, Emilia-romagna e Marche.

Venti:

Da moderati a forti settentrionali sulla Liguria e meridionali al centro-sud, in rotazione da ponente nel pomeriggio sulla Sardegna; attese raffiche di burrasca forte sulla Sicilia, in estensione serale al meridione peninsulare. Deboli orientali in val padana e variabili sul resto del nord.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar e canale di Sardegna, tirreno centromeridionale, stretto di Sicilia, alto ionio ed adriatico centromeridionale, quest’ultimo con moto ondoso in ulteriore intensificazione serale; mossi i restanti bacini, tendente a divenire molto mosso anche il basso ionio nel pomeriggio.