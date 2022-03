Accoltella passante “a caso” al cimitero, gravissimo anziano di 81 anni

L’aggressore si è consegnato ai carabinieri dopo aver accoltellato l’anziano che era andato a visitare la tomba della moglie.

Qui è stato aggredito senza motivo da uno sconosciuto che lo ha ferito gravemente.

Gli si è avvicinato con un pretesto qualunque, per chiedergli l’ora. E quando il malcapitato passante ha controllato l’orologio lo ha aggredito a coltellate. È successo mercoledì 23 marzo al cimitero di Concorezzo, nella provincia di Monza. La vittima è un anziano di 81 anni che si trovava al cimitero per pregare sulla tomba della moglie e mentre stava per andarsene sulla sua bicicletta si è visto raggiungere da due coltellate sferrate da uno sconosciuto che lo ha colpito con una lama lunga 11 centimetri. Ora l’81enne, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza, si trova in gravissime condizioni a causa delle ferite che hanno interessato anche il rene.

L’aggressore era depresso per il divorzio e la perdita del lavoro

Il suo aggressore è un uomo di 64 anni che si era recato al cimitero intenzionato, con ogni probabilità, a togliersi la vita. Il 64enne sta infatti passando un periodo di profondo turbamento a causa del divorzio e della perdita del lavoro e aveva raggiunto il cimitero dove però si è sfogato sul primo sconosciuto che passava lì per caso.

Dopo l’aggressione si è allontanato ma è stato lui stesso a consegnarsi ai carabinieri presentandosi in caserma in stato confusionale. Qui si è costituito spiegando di aver accoltellato un passante. In tasca i militari dell’arma gli hanno trovato, avvolto in uno straccio da cucina, il coltello di 11 cm ancora sporco di sangue. È stato arrestato e trasferito nel carcere di Monza, in attesa di rispondere alle accuse di tentato omicidio e porto ingiustificato di coltello.