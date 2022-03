Combattimenti illegali tra pitbull e scommesse: denunciate 25 persone

Sono 25 le persone denunciate a seguito di un blitz eseguito da circa 30 agenti della Polizia, lo scorso sabato 26 Marzo. Tra loro ci sarebbero anche quattro minorenni.

Il blitz è avvenuto a Canicattì, in provincia di Agrigento, ma tra le persone coinvolte non ci sono solo siciliani. La Polizia ha infatti individuato anche persone provenienti da Barletta e da Trani.

Tra gli organizzatori, infatti, ci sarebbe un 33enne di Barletta. L’uomo partecipava attivamente agli eventi illegali e aveva messo a disposizione anche uno dei sei pitbull coinvolti nelle gare. Gli interessati potevano scommettere sulla vittoria dei cani puntando almeno 50 euro.

«Quando abbiamo bloccato le 25 persone, i cani continuavano a lottare tra loro e non è stato semplice riuscire a staccarli. – racconta Francesco Sammartino, Commissario Capo – Erano previsti tre incontri e non potevamo permettere che questi cani si facessero ancora del male. Erano destinati alla morte». Gli agenti della Polizia hanno, infatti, trovato anche tutto il materiale per poter sopprimere i cani qualora ce ne fosse stato bisogno. «Queste persone sono andate sul posto sapendo che uno o tutti e sei i cani sarebbero morti. – spiega Sammartino – Erano attrezzatissimi per qualsiasi tipo di evento: anche per la soppressione».

Gli agenti, oltre a 5.800 euro in contanti, hanno sequestrato anche siringhe. A ciò si aggiungono due cartucce di una calibro 6.35 che appartenevano una delle due persone che volavano in Sicilia da Trani.

Il blitz è avvenuto durante uno degli incontri organizzati in Contrada Garziano.