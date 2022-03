Davide muore a soli 19 anni, 8 mesi dopo lo schianto contro un camion

Il ragazzo era in coma dallo scorso 15 luglio e dopo mesi di agonia ha perso la vita. È morto all’ospedale di Mestre

Ha perso la vita Davide Spinacé, 19 anni, finito in coma lo scorso 15 luglio dopo un terribile sinistro contro un camion a Noventa di Piave, in provincia di Venezia.

Il ragazzo stava viaggiando a bordo della sua Citröen quando si è schiantato con un camion. Da subito le sue condizioni sono sembrate molto serie, e lo avevano ricoverato all’ospedale dell’Angelo a Mestre.

La sua auto era andata fuoristrada, in un canale di scolo vicino alla carreggiata. I vigili del fuoco erano dovuti intervenire con delle cesoie per estrarre il suo corpo dalle lamiere. I soccorritori lo avevano portato con urgenza in nosocomio, ma il ragazzo era in gravi condizioni e nonostante questo, si auspicava che essemdo giovane il suo fisico potesse resistere. Invece, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Tutta la comunità di Noventa Piave (Venezia) è sconvolta per la morte di Davide. I funerali del 19enne avranno luogo il prossimo 2 aprile nella chiesa del Paese.