Concorso scuola, scoppia il caso: “Abbiamo usato il cellulare e copiato”

Sui social messaggi dei partecipanti che affermano di avere usato i telefoni per trovare le risposte al test. I candidati lamentano la mancanza di controlli e chiedono di annullare il concorso.

Un nuovo caso nel concorso per docenti 2022. Sulla base di alcuni messaggi che circolano in queste ore nei gruppi social dei partecipanti, alcuni candidati avrebbero copiato e utilizzato gli smartphone per cercare le risposte al test scritto. “Ho preso 70. Con il cellulare, di nascosto, sono riuscita e ho suggerito alla vicina. È passata anche lei” è uno dei messaggi pubblicati si schermate del cellulare.

“Comunque bastava portarsi più di un cellulare e il gioco era fatto” scrive uno dei candidati nel gruppo Concorso ordinario scuola superiore di Facebook. “Un candidato ha utilizzato ininterrottamente lo smartphone dall’inizio alla fine, risultando poi l’unico ad aver superato la prova, furbescamente con il punteggio minimo per non dare nell’occhio e con una sceneggiata da premio Oscar, perché quando gli hanno detto che l’aveva superato, ha gioito fingendo incredulità” scrive un altro utente.

ZERO CONTROLLI

Dopo le aspre critiche sulla validità del test scritto denunciate nei giorni scorsi, i candidati lamentano ora la mancanza di controllo da parte di organizzatori e commissioni d’esame, suggerendo che per evitare imbrogli sarebbe stato sufficiente bloccare la rete del laboratorio dove è avvenuto l’esame. Inoltre molti denunciano che le domande del test siano state “copiate” da siti internet per studenti.

“Mi occorre sapere se un insegnante di italiano debba conoscere se e quanto sia importante comprendere se la lavagna multimediale prima dell’uso vada connessa e se il non saperlo implichi necessariamente il non rendersene conto nell’atto dell’utilizzo stesso – afferma una docente dopo la prova – se e in quale sezione o ambito del Pnsd, tra le opzioni, 4, 7, 8 e 10 si affronti la questione di costruttivista memoria, quale battaglia non si sia svolta tra le quattro opzioni richieste in un programma che spazia dal Big bang al conflitto in Ucraina e così via“.