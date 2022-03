Terremoto politico in Germania, “Merkel utile idiota di Putin”

Un articolo uscito su Politico Europe ha creato un terremoto in Germania e la Merkel ne esce con le ossa rotte.

In Germania è scoppiato un autentico caso suscitato da un’analisi di fuoco pubblicata dall’autorevole testata Politico Europe. Angela Merkel è una specie di monumento nazionale in Germania. Sebbene non sia più al potere, il suo lunghissimo governo rappresenta già un pezzo di storia nazionale.

Eppure la testata Politico Europe è stata durissima con l’ex Cancelliera ed ha ricostruito l’attuale crisi con la Russia alla luce degli errori e delle debolezze della Germania della Merkel. Questa testata utilizza un epiteto durissimo per Angela Merkel definita l’utile idiota di Putin.

“Utile idiota”

Vediamo i perché di questa ricostruzione così dura. Si parte dal 2008, Angela Merkel è già al potere in Germania ed arriva il momento di votare se si vuole l’Ucraina nella NATO oppure no. Per la verità sono sia l’Ucraina che la Georgia a chiedere di entrare nella NATO. Sia la Germania che l’Italia che la Spagna votano di no.

Col senno di poi Politico scrive che quella decisione è stata in un certo senso l’inizio di tutto. Il lunghissimo mandato di Angela Merkel è durato addirittura 16 anni ed in questi 16 anni troppi regali e troppe concessioni ha fatto la Germania alla Russia diventata così sempre più assertiva e sicura di sé. Il giornale inanella una serie di atti criminosi russi ai quali la Germania e la UE hanno sempre risposto con un’alzata di spalle.

Colpe pesanti

Ma in realtà il primo mea culpa è arrivato proprio dal governo tedesco. Infatti Wolfgang Schauble il potentissimo ex ministro delle finanze ha ammesso di essersi sbagliato, anzi che tutto il governo della Merkel si era sbagliato nei confronti di Putin. Di fronte ai tanti crimini commessi dalla Russia il governo tedesco è oggi accusato di aver sempre sistematicamente chiuso gli occhi. Per Politico la Merkel è stata un’ingenua e un’utile idiota che ha permesso a Putin di poter arrivare sino al punto di ritenere che un’aggressione diretta nei confronti dell’Ucraina non sarebbe stata punita.

Il mito della pace ad ogni costo

La morbidezza continua della Germania e dell’Europa nei confronti del leader russo in tutti questi anni gli ha donato questa convinzione che oggi appare funerea. Il giornale arriva a paragonare la Merkel a Neville Chamberlain il primo ministro britannico che riteneva che adottando una linea morbida con Hitler avrebbe garantito la pace. Un paragone sicuramente terribile, ma che chiarisce bene il punto di vista del giornale. Onestamente però bisogna anche dire che giudicare col senno di poi è troppo facile. Quando la Merkel era al potere Politico non ha mosso critiche alla sua linea morbida con Putin, dunque ora queste accuse appaiono forse un po’ fuori luogo.