Spoleto, positivo al Covid-19, viola la quarantena per assistere a una lite in centro: denunciato. L’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti perché si rifiutava di allontanarsi dal luogo della rissa.

Episodio singolare, quello avvenuto nelle scorse ore a Spoleto, comune in provincia di Perugia. Secondo quanto viene ripreso dai quotidiani locali, gli agenti del Commissariato sarebbero dovuti intervenire nel centro storico per una lite scoppiata tra alcune persone. A finire però denunciato, sarebbe stato non un partecipante ma uno dei tanti curiosi che si sono avvicinati attratti dalla rissa. L’uomo, infatti, avrebbe violato la quarantena pur di ficcare il naso sulle operazioni messe in atto dalla polizia.

Positivo al Covid-19, viola la quarantena per assistere a una lite in centro

Nelle scorse ore, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto sono intervenuti presso il centro storico della cittadina a seguito di una segnalazione fatta pervenire alla Sala Operativa. L’allarme è scattato a seguito di una accesa lite scoppiata tra alcune persone. I poliziotti sarebbero quindi giunti tempestivamente sul posto, e avrebbero quindi proceduto all’identificazione di tutte le persone coinvolte.

Nel frattempo, però, alcuni curiosi si erano avvicinati al luogo della rissa, attratti dal via vai di agenti e dal trambusto. Tra questi, un uomo completamente estraneo alla lite si è reso protagonista di un risvolto inaspettato. Dopo l’invito da parte degli agenti ad allontanarsi, il cittadino (del quale non sono state divulgate le generalità) si è rifiutato di obbedire, e anzi si è persino mostrato poco collaborativo alle richieste dei poliziotti.

Date quindi le circostanze e l’atteggiamento ostile da parte dell’uomo, gli agenti hanno immediatamente provveduto alla sua identificazione. Dopo gli accertamenti, allora, sarebbe emerso che il curioso in questione avrebbe addirittura violato la quarantena per uscire dalla propria abitazione e avvicinarsi al luogo dei fatti. L’uomo, che era risultato positivo al Covid-19, è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria dopo le varie attività di rito.