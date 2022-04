Patrick Zaki: “La mia non è vera libertà, ho bisogno di tornare a Bologna”

Il ricercatore e attivista Patrick Zaki, è intervenuto con un collegamento dall’Egitto per il Forum Casa Comune, in corso alla Fondazione Feltrineli a Milano.

Patrick ha dichiarato: “Tutti i miei piani sono fermi”

“Ho ripreso a studiare ma sono ancora al Cairo, sono molto contento di poter essere qui oggi. E davvero dura, è difficile fare piani per il futuro. La mia non è una vera libertà, sono in attesa della prossima udienza perché sono state posticipate”. Sono le parole del ricercatore e attivista egiziano, Patrick Zaki, in collegamento dall’Egitto al Forum Casa Comune in corso alla Fondazione Feltrinelli, a Milano.

“Ho bisogno di tornare a Bologna per continuare i miei studi e la mia vita – ha spiegato – tutti i miei piani sono fermi, è difficile fare programmi”. Poi parlando del Comune di Milano che gli ha conferito il la cittadinanza onoraria, ha detto: “Sono felice di essere diventato cittadino onorario di Milano. Spero di tornarci presto e visitarla e conoscerla meglio”.