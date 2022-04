Ucraina, la CIA avrebbe fornito informazioni per contrastare invasione russa

La CIA avrebbe aiutato l’esercito ucraino a preparare una controffensiva che ha fatto saltare una operazione russa nella fase iniziale della guerra. L’intelligence americana avrebbe, infatti, fornito in segreto delle informazioni a Zelensky.

Sarebbero state fondamentali le informazioni fornite dalla CIA all’esercito Ucraino per bloccare l’operazione russa a Gostomel.

Nel mese di gennaio, William Burns, Direttore della CIA, avrebbe incontrato in assoluto segreto Volodymyr Zelens’kyj a Kiev. Incontro durante il quale avrebbe informato il Presidente dell’Ucraina delle intenzioni della Russia e del piano di quest’ultima di attaccare l’aeroporto di Gostomel, situato a nord di Kiev.

Grazie a queste informazioni, l’Ucraina ha potuto preparare la controffensiva e far saltare l’operazione della Russia. Per l’esercito ucraino, il ruolo della CIA è stato fondamentale non solo per questo motivo ma anche per via dell’addestramento delle unità speciali ucraine nel corso degli anni. E ancora, per la continua assistenza e i consigli su come gestire e affrontare gli attacchi degli avversari e, in ultimo, il continuo supporto dopo l’attacco russo.