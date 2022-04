In Russia spuntano peluche con la Z: si chiamano Putin e Kadyrov

In Russia, intanto, spuntano gli orsacchiotti di peluche con la «Z»: simbolo che sta ad indicare il supporto all’invasione di Mosca in Ucraina.

I peluche che riportano una “Z” cucita sul petto si chiamano Putin e Kadyrov.

In Russia – e non solo – il simbolo “Z” è ormai stampato ovunque: dalle auto ai muri delle città fino all’abbigliamento, sia per adulti che per i più piccoli. Ma ci è fermati qui. Da giorni, infatti, stanno circolando degli orsacchiotti di peluche che vestono delle maglie sulle quali è ricamata la lettera “Z”.

Ancora un modo, questo, per schierarsi dalla parte di Putin e a favore dell’invasione in Ucraina da parte della Russia. A questi peluche è stato dato il nome di Putin e di Kadyrov, il capo dei ceceni che sta aiutando la Russia nella guerra in Ucraina. Gli orsacchiotti sono stati creati da un ragazzo che ora li vende sui social.