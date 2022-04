Influenza suina, la scomparsa della 17enne: quali sono i sintomi della malattia

Il tuo browser non supporta questo file

Influenza suina, come riconoscere i sintomi della malattia e come curarla. Nel frattempo si indaga sulla morte della giovane Maria Elia, che potrebbe essere stata contagiata dal virus. La 17enne era vaccinata e non aveva malattie pregresse.

Ancora un mistero il decesso di Maria Elia, scomparsa a soli 17 anni dopo un ricovero di 36 ore per febbre e mal di gola. La ragazza era negativa al test Covid, era vaccinata e non aveva malattie pregresse. Il legale della famiglia, Antonio Cozza, è cauto nel ricollegare la tragedia a un caso di influenza suina. A seguito della morte della ragazza, i genitori hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri. E proprio nella denuncia, allora, si legge che un medico avrebbe detto al padre della vittima che sua figlia era positiva all’influenza suina. Ancora torbida la vicenda, con l’esame autoptico che non ha ancora dato risposte chiare sulle cause del decesso.

Influenza suina, i sintomi della malattia: come riconoscerla e come curarla

Normalmente, i virus dell’influenza suina non infettano l’uomo. Le infezioni occasionali riguardano principalmente chi è sottoposto a un’esposizione diretta ai maiali infetti. Come spiegato su Rai News dal virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, la trasmissione da uomo a uomo si ritiene avverrebbe attraverso le stesse modalità di trasmissione dell’influenza stagionale. Esclusa, dunque, la possibilità di trasmissione del virus mangiando carne di maiale o prodotti derivati. La cottura, infatti, uccide sia batteri che virus.

Nel caso in cui si venga contagiati, l’infezione acuta (causata dai virus di tipo A, A/H1N1 in primis) colpisce le vie respiratorie. Il periodo di incubazione è generalmente di circa 7 giorni, mentre si rimane contagiosi per circa 5 giorni dalla comparsa dei sintomi. Quando il virus viene trasmesso all’uomo, la malattia si sviluppa con i classici sintomi tipici di un’influenza stagionale. Si parla per lo più di febbre, tosse, mal di gola, dolori articolari, mal di testa, brividi e spossatezza, naso chiuso, nausea e diarrea.

Difficile il verificarsi di complicazioni, eppure in casi sporadici sono stati registrati casi gravi della malattia. I sintomi tipici di tali complicazioni sono principalmente polmoniti virali primarie, sovrainfezioni batteriche gravi, o una combinazione delle due. Per trattare e curare l’infezione, sono disponibili in commercio diversi farmaci antivirali specifici per questo tipo di influenza.