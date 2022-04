Marco muore a 15 anni in un sinistro stradale, dopo la gara di basket

Marco stava rientrando a casa dopo un match di basket. I suoi genitori sono al Maggiore di Bologna in gravi condizioni

Marco Lelli Ricci, 15 anni, è morto a seguito di un brutto incidente stradale occorso ieri sera, domenica 3 aprile, da poco passate le ore 21 a Pilastrello, in provincia di Cento.

L’auto dei suoi genitori, con cui stavano rientrando a casa dopo che Marco aveva disputato una partura di basket, è finita fuoristrada in un tratto in cui c’erano lavori e quando i soccorritori sono riusciti a estrarlo dal veicolo non c’era già più nulla da fare.

Marco viveva a Granarolo, in provincia di Bologna, e giocava nelle giovanili del Granrolo Basket Village, mentre in precedenza giocava nella Virtus. Il 19 maggio 2022 avrebbe compiuto 16 anni, ma i traumi riportati erano così gravi che non ce l’ha fatta.

I genitori di Marco sono sopravvissuti e sono ricoverati attualmente all’ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni gravi. Da quanto si apprende, i tre stavano tornando a casa dopo la gara di basket giocata dal figlio a Finale Emilia. Dopo lo schianto, il ragazzo sarebbe rimasto incastrato nell’abitacolo danneggiato: i vigili del fuoco hanno impiegato un’ora per estrarre il corpo del 15enne dalle lamiere, ma ormai era già morto.

Inutili i tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori del 118. La notizia del dramma occorso si è diffusa in poco tempo negli ambienti del basket di cui Marco era una giovane promessa. Sconvolti anche i compagni di classe del ragazzo. I carabinieri di Cento stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e comprendere chi dei genitori guidasse e perché il mezzo è finito fuoristrada in un tratto interessato dai lavori che sarebbe stato chiuso al traffico.

Nel frattempo, entrambe le squadre in cui Marco ha militato, la Virtus e la Granarolo Basket, hanno dedicato messaggi di cordoglio per il decesso del 15enne. «Ci sono notizie che non è mai semplice dare, purtroppo si è spenta la vita di Marco Lelli Ricci, da questa stagione membro della under 16 e della under 17 di Basket Village. Ha passato i primi anni di settore giovanile nella Virtus Bologna ed era approdato quest’anno nella nostra società. Tutta la grande famiglia di Granarolo Basket Village si stringe in un abbraccio ai genitori, al fratello e ai parenti e gli è vicina in questo momento di grande dolore», scrive la Granarolo Basket.

Anche la Virtus ha dedicato parole di cordoglio per il terribile dramma in cui Marco ha perso la vita:«Virtus Segafredo Bologna esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del giovane Marco Lelli Ricci, cresciuto cestisticamente nel settore giovanile bianconero dove ha militato fino allo scorso settembre. Tutto il club si stringe attorno alla famiglia, ai suoi compagni di squadra e al Granarolo Basket Village in questo momento di grandissimo dolore», ha concluso il club.