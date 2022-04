Pensionato intento a tagliare la legna resta decapitato dalla motosega

L’uomo, 77 anni, ha perso il controllo della motosega mentre stava tagliando la legna e la lama lo ha colpito al collo, facendolo morire dissanguato

Un pensionato di 77 anni è morto dissanguato dopo aver perso il controllo della sua motosega, mentre era intento a tagliare la legna. Il dramma è occorso a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino.

L’uomo, perdendo il controllo della motosega, si è reciso il collo ed è morto a causa della copiosa perdita di sangue. Il pensionato stava tagliando legna vicino casa. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che si sono trovati di fronte la tragica scena e i soccorritori.

A contattare le forze dell’ordine e il 118 sono stati i familiari dell’uomo. Inutili i tentativi di salvarlo, poiché quando sono arrivati i soccorsi le condizioni dell’uomo erano già molto serie. Il 77enne, infatti, aveva perso troppo sangue e la ferita era troppo profonda. I familiari hanno raccontato che l’anziano poco prima si era recato in garage dove conserva i suoi attrezzi.

Poi ha preso la motosega e l’ha accesa per tagliare la legna. Nel momento in cui è occorsa la tragedia, l’uomo si trovava da solo. Il 77enne era un insegnante in pensione, molto noto dalle sue parti. L’uomo lascia la moglie e i loro due figli.