Uccide il marito e tiene in casa il cadavere per 13 giorni

La coppia era originaria della Sicilia ma viveva negli Usa. Lei ha raccontato che il marito avrebbe tentato di strangolarla in seguito a una lite e per questo motivo gli avrebbe sparato. Il corpo è rimasto in camera da letto

Il cadavere avvolto in un telo per 13 giorni, nascosto in camera da letto dopo avere compiuto l’assassinio. Questo l’incredibile vicenda che vede accusata di omicidio Anna Maria Tolomello, una donna siciliana di 48 anni residente in una cittadina della Pennsylvania, negli Usa.

La donna avrebbe confessato alla polizia il delitto del marito, Giovanni Gallina di 65 anni, affermando di essersi difesa e avergli sparato con una pistola dopo che questo aveva tentato a sua volta di ucciderla per strangolamento in seguito a una furiosa lite.

La coppia, originaria di Carini in provincia di Palermo, viveva negli Stati Uniti dove gestiva una pizzeria italiana. L’allarme è stato lanciato dal figlio dei due, preoccupato dal fatto di non avere notizie del padre dal 16 marzo, giorno a cui gli esperti fanno risalire l’omicidio.

IL CORPO IN CAMERA DA LETTO

La madre al telefono col ragazzo aveva negato di poter parlare con l’uomo, affermando che fosse partito per lavoro e che avesse lasciato il telefono a casa. La polizia si è quindi presentata a casa dei due, trovando il corpo dell’uomo in camera da letto e in stato di decomposizione, avvolto da un telo.

“Non li ho mai sentiti litigare. Voglio dire, non ho mai nemmeno sentito spari o altro, il che è pazzesco perché abito proprio accanto a loro” racconta una vicina. Sconvolto il nipote Carlo Vitale, che ha lavorato per molti anni insieme alla coppia nel loro locale. “Sto tremando, non riesco ancora a crederci. Tutto quello che è successo è difficilissimo da accettare. La pizza era ottima e gli affari andavano bene. Sembra un brutto sogno” afferma.