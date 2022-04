Marco, promessa del basket morto a 15 anni in un incidente: sotto accusa i lavori non adeguatamente segnalati

Nel sinistro stradale occorso in provincia di Ferrara, sono rimasti feriti i genitori del 15enne che invece ha perso la vita. Marco aveva militato tra le giovanili della Virtus Bologna basket.

Marco Lelli Ricci, 15 anni, è morto domenica sera, 3 aprile 2022, in un terribile sinistro stradale in provincia di Ferrara, in cui sono rimasti coinvolti anche i suoi genitori.

Marco stava rientrando a casa con l’auto di mamma e papà dopo aver giocato una partita di basket con la squadra in cui militava, il Granarolo Basket Village. Marco era una vera e propria promessa di questo sport e in passato aveva giocato nelle giovanili della Virtus Bologna. Il sinistro è avvenuto dopo la fine del match del Granarolo Basket Village, a Finale Emilia.

Il coach del Granarolo Basket Village, Marco Cavicchioli, intervistato da Il Resto del Carlino, ha svelato la causa del sinistro stradale che ha provocato la morte del ragazzo e il ferimento dei suoi genitori, ossia dei lavori stradali che sarebbero stati segnalati in modo inadeguato.

I genitori di Marco, ora, sono fuori pericolo. Il coach, sconvolto dall’accaduto, ha detto:«Siamo davvero sgomenti e senza parole. Stavamo rientrando tutti insieme dopo la partita disputata alle 18, ci siamo messi tutti in macchina. Marco era in auto con i genitori, qualcuno era partito prima di loro e quasi tutti hanno percorso la stessa strada. Qualcuno aveva già fatto l’errore di prendere una strada sbagliata, dove c’erano dei lavori e senza uscita».

Cavicchioli prosegue spiegando che «nelle chat di Whatsapp ci avevano comunicato l’errore e il pericolo. Qualcuno aveva rischiato grosso, rendendosi conto solo all’ultimo della sbarratura finale. Proprio quello che è successo alla famiglia di Marco. Non ci posso davvero pensare, domenica eravamo tutti insieme e oggi siamo qui a piangere questo splendido ragazzo».

Parlando di Marco e della sua passione per la pallacanestro, il coach racconta che faceva allenamento «almeno cinque volte a settimana ma anadava comunque benissimo a scuola. Dovevamo giocare con l’Under 16 l’ultima partita a Ferrara, ma non penso che andremo: nessuno se la sente di affrontare una gara dopo questa tragedia. Mercoledì c’è anche la partita degli Under 17, valuteremo se giocare o meno».