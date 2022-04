Stroncato da malore alla guida del furgone, muore noto ristoratore

Ha fatto appena in tempo ad accostare il mezzo sul bordo della strada. Inutili i soccorsi chiamati da un automobilista di passaggio.

La vittima era un ristoratore molto conosciuto nella sua provincia.

Tragedia sulla strada a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Stamattina, verso le 4:30, un automobilista di passaggio si è accorto di un furgone posteggiato sul ciglio della strada, lungo la statale 308. Ha chiamato i soccorsi ma era già troppo tardi per il conducente, stroncato da un malore.

L’uomo scomparso mentre guidava il furgone era Paolo Fantin, 64 anni, di Pederobba, un ex chef e ristoratore molto noto nella Marca trevigiana. Si era sentito male ma è riuscito giusto ad accostare. Invano gli operatori del 118 hanno cercato di rianimarlo.

Un ristoratore molto conosciuto in tutta la provincia di Treviso

A lungo Fantin era stato il gestore di due ristoranti: il Villa Castagna a Nogaré e il ristorante Ringraziamento a Cavaso del Tomba. Molto conosciuto in tutta la provincia per via della sua attività di ristoratore, tanti lo ricordano come una persona sempre sorridente e con la battuta pronta, che si faceva ben volere.

Il 64enne era sposato con Serenella, dipendente del Comune di Crocetta del Montello. Oltre alla moglie e a due figlie, lascia anche il fratello Fabrizio. Quattordici anni fa la loro famiglia aveva già subito un gravissimo lutto: il figlio Alessandro, 24 anni, era deceduto a causa di un incidente stradale a Valdobbiadene. Il ragazzo stava tornando da una cena con gli amici quando è uscito di strada.