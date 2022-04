Rapina distributore con maschera di carnevale e coltello, trentenne denunciato

Un rapinatore è entrato in un distributore di benzina e si è fatto consegnare una somma di denaro. Indossava una maschera di carnevale per non farsi riconoscere.

Ma gli agenti di polizia sono riusciti ugualmente a identificarlo.

Martedì mattina un uomo ha rapinato un distributore di carburante ad Avola, nel Siracusano. Il rapinatore ha fatto irruzione nel distributore a volto coperto. Indossava una maschera di carnevale e impugnava un grosso coltello. Si è fatto consegnare del denaro, circa 700 euro, poi è fuggito.

I poliziotti di Avola sono giunti sul luogo della rapina. Qui hanno subito preso visione delle immagini delle videocamere. Malgrado il camuffamento sono riusciti a identificare il rapinatore dai tratti corporei e dai suoi movimenti. Così gli agenti hanno denunciato un uomo di 32 anni, legato alla malavita locale. Nella compagna poco distante dal distributore i poliziotti trovato il coltello e alcuni vestiti usati nella rapina. A casa dell’indagato sono stati poi rinvenuti altri indumenti indossati durante il furto.