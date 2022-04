L’imprenditore Antonio Di Fazio condannato a 15 anni per violenza sessuale

L’uomo aveva abusato di una ragazza di 21 anni. Era sotto processo per violenza anche nei confronti di altre 5 donne tra cui la sua ex-moglie.

Una pena maggiore rispetto a quella chiesta dalla Procura che aveva lavorato al caso. Antonio Di Fazio, il celebre imprenditore del settore farmaceutico, è stato condannato a 15 anni e sei mesi di carcere per la violenza sessuale commessa ai danni di una ragazza di 21 anni.

L’uomo aveva condotto la giovane, studentessa della Bocconi, nel suo appartamento per poi narcotizzarla tramite psicofarmaci, abusarne e infine fotografarla per la sua personale perversione. Di Fazio era sotto processo anche per la violenza ai danni di altre 5 donne, tra cui la sua ex-moglie.

Attualmente Di Fazio è ai domiciliari in una struttura psichiatrica. Aveva confessato le violenze dopo l’arresto e chiesto il rito abbreviato, ottenendo quindi lo di un terzo previsto sulla sua pena. Il giudice ha infine disposto un risarcimento di 98mila euro per la ragazza.