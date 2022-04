Meteo OGGI martedì 12 aprile | coperto al nord

Nella giornata di OGGI martedì previsioni meteo del 12 aprile. Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro bel tempo. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 12 aprile.

Nord:

Estesa ma innocua copertura alta e sottile, più spessa sulle regioni occidentali e sulle altre zone alpine e prealpine.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti bassi e stratiformi attesi su su Sardegna meridionale ed orientale, dove non si esclude la possibilità di qualche sporadico piovasco associato; sul resto dell’isola e sulle regioni peninsulari condizioni di tempo stabile e soleggiato con transito di ampie ma innocue velature.

Sud e Sicilia:

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato, seppur con ampia nuvolosità alta e non significativa in arrivo da ovest.

Temperature:

Minime in lieve calo sul Salento; senza variazioni su basso Piemonte, Toscana centrorientale, ovest Umbria alto Lazio, aree ioniche di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia centromeridionale; in aumento sul resto d’italia; massime stazionarie su ponente ligure, coste centrosettentrionali adriatiche, Sardegna e Sicilia centromeridionali; in aumento sul resto del paese, più deciso sui rilievi nordorientali, appennino centrale ed al meridione.

Venti:

Da moderati a forti sudorientali sulla Sardegna; deboli meridionali sulla Liguria e dai quadranti orientali su Emilia-romagna, centro sud peninsulare e Sicilia, con locali rinforzi sulla porzione occidentale dell’isola; deboli di direzione variabile su resto del nord.

Mari:

Molto mossi il mar ligure al largo, tirreno ad ovest, stretto di Sicilia, mar e canale di Sardegna, quest’ultimi tendenti a divenire localmente agitati dalla sera; generalmente poco mosso l’adriatico; da poco mossi a mossi i restanti bacini.