Molesta le donne in tram e al supermercato, gruppo di ragazzi interviene e lo fa arrestare

Alcuni giovanissimi hanno reagito con violenza quando hanno visto un trentenne molestare una donna alla fermata del tram.

Poi sono fuggiti quando sono sopraggiunti i carabinieri. Lo stesso uomo poco prima aveva molestato due ragazze.

Si sono accorti di quell’uomo che molestava e palpeggiava una donna di 35 anni sul tram 15. E allora non ci hanno pensato due volte. Si sono scagliati contro di lui prendendolo a pugni. Poi si sono dileguati all’arrivo dei carabinieri.

L’episodio è avvenuto a Rozzano, nel Milanese. È qui che mercoledì 6 aprile un gruppo di ragazzini è intervenuto per bloccare un 34enne marocchino. L’uomo si era avvicinato a una donna alla fermata del tram di viale Liguria e alla partenza del mezzo aveva cominciato a palpeggiarla. Le sue urla sono state udite dal gruppetto di giovani che è subito accorso in suo aiuto.

Poco prima molestate anche una 17enne e l’amica

Il conducente del tram ha immediatamente arrestato la corsa per avvisare i carabinieri. Nel frattempo il molestatore magrebino se la vedeva brutta, centrato al volto da diversi pugni che gli lasciavano alcune ferite. Quando è sopraggiunta la pattuglia dei carabinieri i ragazzi sono scappati via. Poco dopo un’altra donna ha denunciato ai militari dell’Arma che anche la figlia di 17 anni e una sua amica erano state palpeggiate dallo stesso uomo all’esterno di un supermercato Pam di viale Liguria. Oltre ai palpeggiamenti il 34enne avrebbe rivolto loro anche frasi oscene.

Il molestatore è stato prima medicato all’ospedale Humanitas di Rozzano, successivamente è stato incarcerato a San Vittore. È accusato di violenza sessuale. Il marocchino, senza fissa dimora, ha precedenti per piccoli reati e per violazione delle norme sull’immigrazione. Non era mai stato segnalato però per molestie o violenza sessuale. Nessuna traccia invece del gruppetto di giovani intervenuti.