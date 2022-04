Accoltella ufficiale israeliano, palestinese ucciso a colpi di arma da fuoco

Continua la scia di attacchi terroristici in Israele: un uomo palestinese di 40 anni è stato ucciso dopo aver accoltellato un ufficiale israeliano. L’aggressione è avvenuta nella città meridionale di Ashkelon.

Un ufficiale israeliano è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato da un palestinese nella mattina di martedì 12 aprile, nella città meridionale di Ashkelon. Secondo quanto spiegato dalle fonti di polizia, a seguito dell’attacco l’aggressore è stato colpito e ucciso dagli agenti. L’episodio è avvenuto quando l’ufficiale si è avvicinato per indentificare l’uomo, che si stava aggirando per la zona, nei pressi di un cantiere, con fare sospetto. Durante il controllo, l’uomo ha estratto un coltello e ha colpito l’ufficiale. Sarebbe stato lo stesso poliziotto che, nonostante la ferita, è riuscito ad estrarre la sua pistola d’ordinanza e a fare fuoco contro il palestinese, uccidendolo.

Aumentano le tensioni in Israele, 14 morti in due settimane

Secondo quanto viene riportato dai media locali, l’ufficiale – che è ora ricoverato presso l’ospedale di Barzilai – è rimasto ferito in modo leggero. L’aggressore era un palestinese di 40 anni, residente nella zona di Hebron, in Cisgiordania, ed era arrivato in Israele illegalmente, senza permesso. Stando a quanto riferito dalla polizia, il palestinese avrebbe estratto un coltello da cucina e colpito l’agente alla testa.

“Quando mi sono accovacciato per controllare la parte inferiore del suo corpo e ho sentito un colpo. Mi ha pugnalato alla testa e sono caduto a terra”, ha raccontato l’ufficiale. L’aggressore avrebbe inoltre continuato a pugnalarlo, prima che potesse estrarre la pistola e sparargli. L’incidente è avvenuto nei pressi di un cantiere edile della città.

L’incidente è accaduto mentre le forze di sicurezza sono in allerta, con Israele che sta affrontando la sua ondata di attacchi terroristici più seria degli ultimi anni. In appena due settimane, infatti, sono state uccise ben 14 persone. Domenica scorsa un uomo ebreo israeliano ha strappato un’arma a un soldato che si trovava a un incrocio vicino ad Ashkelon, prima di essere ucciso a colpi di arma da fuoco da un alto ufficiale militare che ha assistito alla scena.

Come spiegato dalla polizia, l’incidente è stato l’ennesimo esempio di quanto stiano gravemente aumentando le tensioni interne nel paese. L’uomo, che non è stato identificato, è morto sul colpo per le ferite riportate. Inizialmente si era ipotizzato che l’incidente fosse un attacco terroristico commesso da un palestinese. Quello stesso episodio, in effetti, è avvenuto poche ore dopo che una donna palestinese è rimasta uccisa a colpi d’arma da fuoco dopo aver accoltellato un agente di polizia a Hebron.