Malore alla guida del tir, la polizia sale sul mezzo in corsa e lo salva

Un salvataggio spericolato da parte degli agenti ha evitato un incidente che poteva avere un esito drammatico.

Dopo aver fermato il mezzo i poliziotti hanno anche prestato i primi soccorsi al conducente.

Hanno dato prova di grande coraggio e sangue freddo gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni (Brindisi) che ieri, attorno alle 13:15, hanno scongiurato una situazione di grande pericolo. Gli agenti rientravano dalle prove per la Festa della Polizia, programmata per oggi. Stavano attraversando la statale 379 quando i tre componenti della pattuglia hanno notato svariati detriti sulla strada. Subito pensando a una situazione di pericolo hanno perciò fatto rallentare i veicoli mettendosi al centro della strada.

Poco distante infatti c’era un tir che viaggiava a zig-zag. Dopo essersi avvicinati in macchina all’autoarticolato, gli agenti sono scesi per inseguirlo a piedi. Una volta raggiunto il mezzo sono riusciti ad aprire la portiera della motrice. Al suo interno c’era l’autista del mezzo, svenuto per un malore.

Un salvataggio in corsa

A quel punto uno degli agenti saliva sul mezzo in corsa mentre uno dei colleghi gli teneva la porta aperta. Una volta in cabina, spostava il piede del conducente privo di sensi dal pedale dell’acceleratore. E, nello stesso tempo, arrestava la corsa del mezzo.

Immediatamente dopo i poliziotti prestavano i primi soccorsi all’autista del tir. Il massaggio cardiaco ha avuto successo e l’uomo ha ricominciato, in parte, a respirare regolarmente. Intanto l’agente che era rimasto a bordo dell’auto di servizio provvedeva a bloccare il traffico. Infine sono giunti sul posto i soccorsi del 118 che hanno portato l’autista salvato in extremis all’Ospedale Perrino di Brindisi.