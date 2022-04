Topo d’appartamento bloccato in casa dai proprietari, in manette il ladro

Il ladro è stato sorpreso nel cuore della notte mentre frugava in giro nell’abitazione. Si era introdotto dalla porta finestra.

Ma aveva svegliato i due proprietari, che non si sono fatti intimidire e lo hanno bloccato.

Erano le due di notte quando sono stati svegliati da un rumore insolito. A quel punto si sono accorti di tutto: un topo d’appartamento stava rovistando in casa. È successo stanotte a Napoli, in via Venezia Giulia. Un 43enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato il furto in un’abitazione. Ha forzato la porta finestra dell’appartamento e si è introdotto in casa.

Una volta dentro ha iniziato a rovistare nei cassetti. Fino a quando non è stato sorpreso dal padrone di casa e dal figlio, che lo hanno bloccato in una stanza. Così i due sono riusciti a impedire la fuga del ladro e hanno chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma sono giunti immediatamente sul posto e hanno fermato il tunisino. Adesso è in attesa di giudizio per tentato furto.