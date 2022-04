Trovato cadavere di un uomo in una cabina telefonica con cavo attorno al collo

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato da un passante in una cabina telefonica collocata in un parco. La scoperta è avvenuta ad ora di pranzo.

Non è ancora stato identificato l’uomo trovato oggi, 12 Aprile, senza vita in una cabina telefonica nel parco Bachelet.

Erano le 13.30 quando un passante ha notato il corpo di un uomo nella cabina telefonica nel parco in cui stava passeggiando, in Via Aldo Moro. La terribile scoperta è avvenuta in provincia di Padova, a Busa di Vigonza.

La vittima, probabilmente di origine indiana, aveva attorno al collo il cavo della cornetta del telefono.

Allertati dal passante, sul posto sono giunti i Carabinieri di Vigonza e il personale del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza (SUEM) che hanno confermato la morte dell’uomo.

Dai primi rilevamenti, sul suo corpo non risultano segni di violenza. Le autorità, infatti, non escludono si possa trattare di suicidio: tutti gli elementi sembrano portare a questa pista. Il corpo dell’uomo, intanto, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.