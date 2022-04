Carol Maltesi, il padre lancia raccolta fondi per «un funerale dignitoso»

Attraverso il suo profilo Facebook, Fabio Maltesi, il padre di Carol uccisa brutalmente da Davide Fondana, ha lanciato un appello e una raccolta fondi.

Fabio Maltesi ha lanciato una raccolta fondi per poter garantire a sua figlia Carol un funerale dignitoso.

L’appello del padre

«Carissimi amici di Carol Angie Deborah Maltesi – scrive il signor Fabio – stiamo per fare una raccolta fondi così da aiutare lei e la sua mamma di fare in modo che abbia un funerale dignitoso. L’offerta di donazione è libera. Anche una minima avrebbe tanto valore simbolico per noi, ma anche per tutti quelli che la amavano. Verrebbe apprezzato enormemente». «Grazie di cuore dal suo papà» conclude Fabio Maltesi.

L’omicidio

Carol Maltesi è stata brutalmente uccisa tra il 10 e l’11 gennaio da Davide Fontana, suo vicino di casa. Il suo corpo è stato ritrovato solo tre mesi dopo, il 20 marzo. Dal momento dell’omicidio sino al ritrovamento del corpo, l’assassino ha finto di essere Carol. Fontana, infatti, di tanto in tanto accendeva il cellulare della vittima e rispondeva ai messaggi che le arrivavano. Così facendo, ha fatto credere che Carol fosse ancora viva.

Fontana ha fatto a pezzi il corpo di Carol e lo ha conservato all’interno di un congelatore. Dopo tre mesi dall’omicidio, ha chiuso ciò che restava della 26enne in alcuni sacchi dell’immondizia poi caricati nella 500 della vittima e gettati in una scarpata a Paline. A fare la tragica scoperta è un passante che vive in zona il quale è stato attratto da una mano che fuoriusciva dal sacco dell’immondizia.

Davide Fontana si trova adesso nel carcere di Busto Arsizio ed è accusato di omicidio volontario aggravato.

Ad oggi, i funerali della giovanissima madre Carol Maltesi non sono ancora stati fissati.