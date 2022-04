Auto falcia due studentesse: morta sul colpo la 18enne, ferita l’amica di 17 anni

Incidente mortale quello avvenuto nel pomeriggio di oggi a Gattinara: due ragazze sono state investite da un’auto che viaggiava a velocità sostenuta. Morta sul colpo la 18enne, ferita l’amica di 17 anni.

Gravissimo incidente quello che si è verificato questo pomeriggio a Gattinara, in provincia di Vercelli (Piemonte). A perdere la vita una ragazza di appena 18 anni. La giovane è rimasta investita mentre percorreva la strada di via Valsesia, insieme a una sua amica. La ragazza che era insieme a lei è rimasta ferita a causa del terribile impatto con l’auto che sopraggiungeva. Secondo quanto si apprende dalle fonti che stanno riportando la notizia, l’investitore sarebbe un pensionato. Pare inoltre che la strada dove è avvenuto lo schianto sia generalmente percorsa da automobili che viaggiano ad alta velocità.

Morta la 18enne, codice giallo per la 17enne che era con lei

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 aprile, due ragazze di 17 e 18 anni sono state investite in via Valsesia a Gattinara. Le giovani, riportano le fonti, erano due compagne di classe. Frequentavano la quarta A, ad indirizzo gestione dell’ambiente e del territorio presso la sede staccata di Romagnano Sesia dell’Istituto Bonfantini di Novara.

Ancora in corso di accertamento l’esatta dinamica e le cause dell’incidente. Secondo quanto si apprende, però, pare che le due stessero attraversando la strada, quando all’improvviso un’auto che sopraggiungeva le avrebbe falciate entrambe. Violento l’impatto: a causa dell’urto, la 17enne è rimasta seriamente ferita, mentre la più grande ha perso la vita. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che avrebbero cercato in tutti i modi di rianimare la 18enne: per lei, tuttavia, non c’è stato nulla da fare. La ragazza è morta sul colpo. Per quanto riguarda la 17, dopo un primo intervento sul posto la ragazza è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale di Novara in codice giallo.

Come spiegato da alcuni giornali, pare che l’investitore sia un uomo residente a Boca. L’uomo avrebbe 81 anni, e secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni pare che non abbia visto le due giovani intente ad attraversare la strada. Spetta ora alle forze dell’ordine effettuare tutte le verifiche necessarie atte a chiarire la dinamica di quanto accaduto. A causa del sinistro, comunque, per qualche ora i cittadini hanno subito rallentamenti sul traffico. Bloccata per diverse ore sia la Provinciale 594 che la Provinciale 70.