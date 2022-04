Ruba la palina dalla fermata dell’autobus, la carica sulla sua auto e scappa [VIDEO]

È fuggito via con la palina della fermata dell’autobus caricata sul tettino della sua auto. L’assurda scena è stata ripresa dai presenti e poi diffusa sui social network.

Le immagini sono state consegnate alla Polizia Municipale.

Siamo a Napoli, in via Emilio Scaglione. Una scena assurda, per così dire, che ha spiazzato anche i presenti che, hanno immortalato la scena in un video girato con i propri smartphone.

Ma cosa se ne fa una persona di una palina della fermata dell’autobus? Dovremmo chiederlo all’uomo all guida della Fiat Punto che arrivato alla fermata del bus, ha parcheggiato la sua auto dietro i cassonetti, ha preso la palina e l’ha caricata sul tettino. Preso il bottino è fuggito via.

Il post di Borrelli

Il video diffuso da un utente è stato poi condiviso anche da Francesco Emilio Borrelli, il Consigliere regionale di Europa Verde. Commenta così il Consigliere Regionale: «Siamo circondati da barbari che ogni giorno saccheggiano la nostra terra». Quanto catturato dalle telefonino di un utente è stato denunciato alla Polizia Municipale e all’ANM «anche per il ripristino della fermata». «Stiamo cercando anche di capire se l’uomo abbia divelto egli stesso la palina per portarsela via o se l’abbia trovata già staccata dal suolo» aggiunge Borrelli.